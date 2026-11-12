Глава TelecomDaily Кусков предупредил о дороговизне возвращения радиоточек

Восстановление проводного радиовещания в российских многоквартирных домах потребует значительных затрат, особенно в новостройках, где необходимая инфраструктура не предусмотрена. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, в старых домах радиоточки могли частично сохраниться, тогда как в новых зданиях их зачастую вообще не предусматривали.

«Это очень дорого по той причине, что в новых домах это в принципе не предусмотрено», — подчеркнул специалист.

Он допустил, что альтернативой традиционным радиоточкам могут стать системы оповещения на основе домофонов. Эксперт также предположил, что восстановление проводного вещания, вероятнее всего, профинансирует государство, а не сами жильцы.

«По идее, не должно увеличиться, потому что, по сути, это все-таки задача государства — обеспечить безопасность», — заявил Кусков, отвечая на вопрос о возможном росте платежей за ЖКУ.

Ранее «Известия» сообщили, что Минцифры подготовило проект обновленной Стратегии развития отрасли связи, предусматривающий сохранение и развитие проводного радиовещания. Такие сети планируют использовать в том числе для экстренного оповещения населения при отключении электричества и мобильной связи.

Подробнее о том, зачем в России решили развивать проводное радиовещание, могут ли радиоточки вновь стать обязательными и кто заплатит за их восстановление, — в нашей статье.