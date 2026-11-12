Сегодня 06:30 Назад в СССР? Зачем в российские квартиры решили вернуть радиоточки Фото: 360.ru Эксклюзив

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В России намерены сохранить и развивать проводное радиовещание, которое позволит предупреждать жителей об опасности даже при отключении электричества и мобильной связи. Однако возвращение радиоточек в многоквартирные дома может потребовать значительных вложений, особенно в новостройках, где такую инфраструктуру не предусмотрели. Придется ли россиянам вновь устанавливать радиоприемники и насколько надежна эта технология — в материале 360.ru.

Зачем в России решили развивать проводное радио Сети проводного радиовещания в России планируют сохранить и развивать. Как сообщили «Известия» со ссылкой на проект обновленной Стратегии развития отрасли связи, подготовленный Минцифры, соответствующие меры предложило АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО). Речь прежде всего идет о многоквартирных домах, в которых, по данным ведомства, проживает около 70% населения страны.

Интересно Проводные сети используют для трансляции трех обязательных радиопрограмм и экстренного оповещения граждан. Среди их преимуществ Минцифры выделило независимость от местного электроснабжения, адресную доставку сигнала и защищенность от кибератак. В отличие от обычных радиоприемников, проводные громкоговорители получают питание непосредственно по линии вещания. Поэтому они способны продолжать работу даже при отключении электричества в доме. Однако надежность системы зависит от состояния радиоузлов и наличия резервного питания. Если оборудование, обеспечивающее передачу сигнала, перестанет работать, радиоточка также окажется бесполезной.

При этом проводное вещание уже давно перестало быть массовой услугой. «РСВО заявляет, что „охватывает вещанием территорию, где проживают и работают более 20 млн человек“. Однако еще десять лет назад прежний руководитель этого госпредприятия признавал, что реальных абонентов проводного радио всего 3,1 миллиона. За прошедшее десятилетие эта цифра, очевидно, еще уменьшилась», — рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сети удалось сохранить и модернизировать, тогда как в ряде других регионов количество подключений значительно уменьшилось.

Фото: РИА «Новости»

Возвращение радиоточек требует затрат Восстановление проводного радиовещания в российских многоквартирных домах потребует значительных затрат, особенно в новостройках. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, в старых зданиях часть необходимой инфраструктуры могла сохраниться. «В старых домах, может быть, где-то они сохранились, в новых они вообще не были предусмотрены. Поэтому каким образом это делать, пока сказать не могу», — отметил эксперт. Кусков подчеркнул, что пока невозможно оценить даже приблизительную стоимость работ, поскольку неизвестно, какие именно технические решения будут использоваться.

Это очень дорого по той причине, что в новых домах это в принципе не предусмотрено. Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily

При этом специалист допустил, что вместо традиционных радиоточек могут применять альтернативные способы оповещения, в том числе системы на основе домофонов. Кто заплатит за восстановление радиоточек Кусков предположил, что финансирование может взять на себя государство, поскольку речь идет о системе обеспечения безопасности населения. По мнению Кускова, модернизация также не должна приводить к увеличению платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Фото: 360.ru

Придется ли россиянам снова устанавливать радиоточки Планы по развитию проводного вещания вызвали вопросы о том, могут ли радиоточки вновь стать обязательными для жителей многоквартирных домов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с изданием «Подъем» допустил, что в будущем в России могут появиться проверки наличия радиоточек в квартирах. Производство самих приемников, по его оценке, не представляет технической сложности, а их стоимость при массовом выпуске может составлять от 500 до тысячи рублей. В проекте стратегии не сообщается о введении обязательной установки радиоточек в квартирах или проверок их наличия.