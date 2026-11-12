Аналитик Муртазин объяснил важность проводного радио для оповещения при ЧС

Проводное радио необходимо развивать как систему оповещения граждан при чрезвычайных ситуациях. Об этом в интервью радио Sputnik заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, созданную еще в СССР сеть за последние 30 лет разрушили, хотя проводное вещание остается простым и дешевым решением. Эксперт отметил, что во время ЧС радиоточки и проводная телефония могут остаться единственным доступным средством связи.

Муртазин подчеркнул, что такая инфраструктура защищена от внешнего воздействия и способна работать даже при отсутствии электричества в квартирах, так как приемники запитываются напрямую от проводов.