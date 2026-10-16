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    Российского школьника убило током в отеле Шарм-эш-Шейха

    Родителям не отдают тело мальчика, погибшего от удара током в Шарм-эш-Шейхе

    Фото: 360.ru

    В одном из отелей Шарм-эль-Шейха мальчика из России убило током. Об этом корреспонденту 360.ru рассказал друг семьи погибшего Антон.

    Двое подростков качались в гамаке на газоне неподалеку от бассейна и упали. Один из них оказался рядом с деревом, под которым оборудована подсветка, и получил смертельный удар током.

    Второй школьник оттащил товарища и тоже попал под напряжение. Выживший мальчик в тяжелом психологическом состоянии, его возили в больницу из-за проблем с сердцем.

    «Отель, по последним данным, утверждал, что у них ничего не произошло. <… > Камеры все поснимали. Тело ребенка не отдают. Говорят, ждите 10 дней, будем проводить расследование», — рассказал Антон.

    Родители школьника останутся в отеле в Египте, пока не получат тело сына, чтобы забрать его в Россию, добавил он.

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