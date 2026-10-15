Подросток погиб от удара тока во время наводнения в Стамбуле

Жертвой наводнения в Стамбуле стал 14-летний подросток — мальчик наступил в лужу и получил удар током. Об этом сообщила газета Hurriet .

Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. По информации издания, парня ударило током в парке Чукурбостан. Он шел босиком, чтобы не намочить обувь.

«Ребенка, находившегося без сознания, доставили в больницу, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось, и он скончался», — отметили в газете.

Издание добавило, что мальчик шесть месяцев назад потерял отца.

Ранее из-за мощных ливней сошли оползни в Чили. От стихийного бедствия пострадал город Сантьяго и его окрестности.

Оползни снесли автомобили и затопили дома. Спасатели эвакуировали жителей из опасных районов, пострадали не менее шести человек. В Лас-Кондесе из-за непогоды ввели чрезвычайное положение.