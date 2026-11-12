Опрос показал, что 39% россиян готовы провести в квартире радиоточку

Еще 11% отметили, что от радиоточки не отказывались и она у них до сих пор есть в квартире. В России намерены сохранить и развивать сети проводного радио — в квартирах планируется снова проводить радиточки, поскольку они менее подвержены кибератакам и не зависят от сотовой связи и электричества.

Против высказались 48% опрошенных: радиоточка им не нужна, они от нее давно отказались и больше проводить не планируют. По словам респондентов, радио они не слушают, для них этот канал информации неудобен. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос провели среди подписчиков сайта KP.RU в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и MAX. В нем приняли участие 3,8 тыс. человек.