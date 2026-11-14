Эксперт по ЖКХ объяснил, как сэкономить на коммуналке в новогодние праздники

Эксперт по ЖКХ Бондарь: в новогодние праздники можно сэкономить на коммуналке

Россияне могут сократить расходы на коммунальные услуги во время новогодних праздников, если уедут из дома на несколько дней. Об этом 360.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Уменьшить суммы в платежках за ЖКУ во время каникул или долгого отъезда вполне реально. По разделу VIII Постановления Правительства РФ 354 (Правила 354) жильцы вправе требовать снижения начислений, если дома никого не было дольше пяти полных календарных дней подряд. Даты отбытия и приезда в этот период не входят», — пояснил специалист.

По словам Бондаря, порядок экономии зависит от наличия индивидуальных приборов учета. Если счетчики исправны, оформлять дополнительные документы для снижения платы за фактически неиспользованные воду, электричество и газ не потребуется.

«Хватит закрытых вентилей, обесточенной техники и передачи старых показаний, чтобы суммы в квитанциях по этим строкам замерли», — отметил он.

При этом даже длительное отсутствие жильцов не освобождает их от расходов на отопление, капитальный ремонт и содержание общего имущества. Однако за вывоз мусора можно получить перерасчет, если квартира пустовала более пяти полных календарных дней.

Подробнее о том, как сократить коммунальные платежи во время отпуска и оформить перерасчет, читайте в материале 360.ru.