Физик Зенченко предупредил о рисках работы пауэрбанка под дождем

Оставлять пауэрбанк под дождем опасно из-за риска поломки и возгорания электроники, хотя смертельной угрозы удара током нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

Специалист пояснил, что напряжение на портах составляет от 5 до 20 вольт и не опасно для человека. Однако вода внутри корпуса способна повредить схему, ускорить износ аккумулятора или спровоцировать пожар, отметил «Ридус».

Намокший прибор нужно вытереть и не включать до высыхания. Сушить его феном или на батарее нельзя из-за вреда нагрева для литий-ионных батарей.

Зенченко также предостерег от зарядки телефонов под подушкой или одеялом, так как текстиль ухудшает отвод тепла и приводит к перегреву. Эксперт посоветовал оставлять гаджеты на твердой открытой поверхности.