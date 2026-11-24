Открытое горение потушили на месте взрыва в Кулунде Алтайского края, где из-за взрыва газовоздушной смеси погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Площадь обрушения составляет порядка 300 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями из дома выведено шесть человек. Еще 20 эвакуировались самостоятельно», — заявили в ведомстве.

В пункте временного размещения находятся три человека. На базе Главного управления развернули межведомственный оперативный штаб. К работе привлекли 128 человек и 33 единицы техники.

О происшествии в селе Кулунда стало известно сегодня утром. Взрыв газа случился в пятиэтажном доме. В результате случившегося погиб мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартире.

Также на четвертом и пятом этажах случилось обрушение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.