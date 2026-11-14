Шокировало даже врачей. Из головы уральца вытащили «привет из 90-х», он ходил с ним 30 лет

Уралец 30 лет носил в голове пулю, его успешно прооперировали

Врачи в Екатеринбурге спасли мужчину, который 30 лет прожил с пулей в голове. Его ранили в 1990-х годах, детали операции раскрыла пресс-служба регионального Минздрава в телеграм-канале .

Пуля попала уральцу в одну из самых прочных частей черепа, пирамиду височной кости. Внутри нее расположены органы слуха и равновесия, здесь же проходят крупные сонные артерии и лицевой нерв.

Поэтому сразу после ранения оперировать мужчину не рискнули. Неудачный исход процедуры мог сделать его инвалидом.

Уже осенью 2026 года уралец почувствовал себя плохо. Он обратился за помощью, неврологи заподозрили инсульт и отправили мужчину на МРТ.

Но этот метод диагностики проводится с помощью сильного магнитного поля. Оно может сдвинуть металлический предмет прямо в теле. Не помогла и компьютерная томография. Пуля экранировала излучение.

В результате нейрохирург решил проводить операцию без продолжения обследования. Он аккуратно достал пулю из головы уральца.

Ранее пуля пробила глаз школьнику из Башкирии и застряла в голове.