Электричка сбила насмерть мужчину в Ленобласти

В Ленинградской области 14 ноября 24-летний мужчина погиб под колесами электрички из Дубровки в Петербург. Наезд произошел на перегоне между станциями Всеволожская и Бернгардовка, сообщает PITER.TV .

На место происшествия во Всеволожском районе прибыли сотрудники МВД и бригады скорой помощи. Из-за случившегося два пригородных поезда задержались. Данных о продолжительности задержек нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства происшествия и выяснит, соблюдались ли требования безопасности движения на железнодорожном транспорте.