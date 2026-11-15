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    Электричка сбила насмерть мужчину в Ленобласти

    В Ленинградской области 14 ноября 24-летний мужчина погиб под колесами электрички из Дубровки в Петербург. Наезд произошел на перегоне между станциями Всеволожская и Бернгардовка, сообщает PITER.TV.

    На место происшествия во Всеволожском районе прибыли сотрудники МВД и бригады скорой помощи. Из-за случившегося два пригородных поезда задержались. Данных о продолжительности задержек нет.

    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит обстоятельства происшествия и выяснит, соблюдались ли требования безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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