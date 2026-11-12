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    Пассажирский экспресс насмерть сбил мужчину в Нижнем Новгороде

    Центральное МСУТ СК России
    Фото: Центральное МСУТ СК России/Telegram

    Пассажирский экспресс «Нижний Новгород — Москва» насмерть сбил мужчину, который перебегал железнодорожные пути на красный. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

    ЧП случилось 11 ноября на станции Доскино. Пешеход, 46-летний мужчина, спешил на работу и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В итоге нижегородца отбросило на 50 метров от места столкновения.

    Следователи начали доследственную проверку в отношении нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, а также оценивают действия всех ответственных.

    Ранее стало известно, что на МЖД пригородный поезд столкнулся с грузовиком. Никто не пострадал.

    Накануне в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Из-за ЧП с рельсов сошли вагоны грузового поезда, движение на участке приостановили.

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