Пассажирский экспресс насмерть сбил мужчину в Нижнем Новгороде

Пассажирский экспресс «Нижний Новгород — Москва» насмерть сбил мужчину, который перебегал железнодорожные пути на красный. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

ЧП случилось 11 ноября на станции Доскино. Пешеход, 46-летний мужчина, спешил на работу и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В итоге нижегородца отбросило на 50 метров от места столкновения.

Следователи начали доследственную проверку в отношении нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, а также оценивают действия всех ответственных.

Ранее стало известно, что на МЖД пригородный поезд столкнулся с грузовиком. Никто не пострадал.

Накануне в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. Из-за ЧП с рельсов сошли вагоны грузового поезда, движение на участке приостановили.