Овчарка покусала девятилетнего мальчика в СНТ «Малиновка» в Ступине
В городском округе Ступино соседская собака напала на девятилетнего мальчика. Потребовалась помощь врача. Полиция начала проверку и вычислила хозяина животного. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Овчарка подбежала к ребенку возле частного дома в СНТ «Малиновка» и напала. Мальчик получил укушенную рану, семья обратилась в полицию.
Владельцем собаки оказался местный житель 1971 года рождения. Правоохранители начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу для оценки тяжести травм мальчика.
Ранее в Оренбургской области бык напал на 14-летнего школьника, проломив калитку стойла возле сарая. Мальчик получил рваные раны челюсти и левого бедра.
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