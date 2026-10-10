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    Овчарка покусала девятилетнего мальчика в СНТ «Малиновка» в Ступине

    Фото: РИА «Новости»

    В городском округе Ступино соседская собака напала на девятилетнего мальчика. Потребовалась помощь врача. Полиция начала проверку и вычислила хозяина животного. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

    Овчарка подбежала к ребенку возле частного дома в СНТ «Малиновка» и напала. Мальчик получил укушенную рану, семья обратилась в полицию.

    Владельцем собаки оказался местный житель 1971 года рождения. Правоохранители начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу для оценки тяжести травм мальчика.

    Ранее в Оренбургской области бык напал на 14-летнего школьника, проломив калитку стойла возле сарая. Мальчик получил рваные раны челюсти и левого бедра.

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