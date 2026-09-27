Четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

В Канаде разбился вертолет рядом с Монреалем, погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на полицию.

«Все четыре находящихся на борту погибли», — говорится в материале.

Вертолет рухнул в субботу, 26 сентября, в поле недалеко от Ран-де-Эскоссе на шоссе 10 в муниципалитете Сент-Брижит-д’Ибервиль.

Представитель полиции Квебека Брижит Дорсенвиль сообщила, что авиакатастрофа произошла в обеденное время. К моменту прибытия спасателей вертолет был охвачен огнем.

Расследование проводит подразделение по расследованию особо тяжких преступлений Королевской канадской конной полиции. Правоохранители пока не обладают информацией о владельце вертолета, месте его взлета и личностях жертв.

Ранее в США разбился вертолет телеканала NBC LA. Погибли как минимум три человека, четвертого пострадавшего госпитализировали.