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    Четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

    Jonathan Hayward/Keystone Press Agency
    Фото: Jonathan Hayward/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    В Канаде разбился вертолет рядом с Монреалем, погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на полицию.

    «Все четыре находящихся на борту погибли», — говорится в материале.

    Вертолет рухнул в субботу, 26 сентября, в поле недалеко от Ран-де-Эскоссе на шоссе 10 в муниципалитете Сент-Брижит-д’Ибервиль.

    Представитель полиции Квебека Брижит Дорсенвиль сообщила, что авиакатастрофа произошла в обеденное время. К моменту прибытия спасателей вертолет был охвачен огнем.

    Расследование проводит подразделение по расследованию особо тяжких преступлений Королевской канадской конной полиции. Правоохранители пока не обладают информацией о владельце вертолета, месте его взлета и личностях жертв.

    Ранее в США разбился вертолет телеканала NBC LA. Погибли как минимум три человека, четвертого пострадавшего госпитализировали.

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