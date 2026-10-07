В Энгельсе трех новорожденных котят выбросили с восьмого этажа, они погибли

Трех новорожденных котят выкинули из окна восьмого этажа дома в Энгельсе Саратовской области. Об этом 360.ru рассказали свидетели происшествия.

Как уточнила жительница ЖК «Клевер» Валерия, все случилось на глазах у прохожих.

По словам очевидцев, такое происходит не впервые. В прошлом году из этой же квартиры выбросили кота и кошку. Неравнодушные соседи отвезли питомцев в ветклинику, но спасти их не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.