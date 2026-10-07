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    В Энгельсе трех новорожденных котят выбросили с восьмого этажа, они погибли

    В Энгельсе трех новорожденных котят выбросили с восьмого этажа

    Фото: РИА «Новости»

    Трех новорожденных котят выкинули из окна восьмого этажа дома в Энгельсе Саратовской области. Об этом 360.ru рассказали свидетели происшествия.

    Как уточнила жительница ЖК «Клевер» Валерия, все случилось на глазах у прохожих.

    По словам очевидцев, такое происходит не впервые. В прошлом году из этой же квартиры выбросили кота и кошку. Неравнодушные соседи отвезли питомцев в ветклинику, но спасти их не удалось.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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