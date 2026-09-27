Спасатели продолжают искать моряков с загоревшегося у Камчатки ярусолова «Триумф»

Спасатели продолжают поиски моряков с загоревшегося судна «Триумф» у Камчатки

Пожар на ярусоловном судне «Триумф» вспыхнул 25 сентября у южного побережья Камчатки. По данным судовладельца, на борту в это время было 29 членов экипажа. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“».

В компании подчеркнули, что находившиеся на ярусоловном судне покинули борт на спасательных плотах после возникновения пожара.



"25 моряков, в том числе капитан, подняты на борт судна «Персей» и следуют в Петропавловск-Камчатский, пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в пресс-службе.

Еще четырех членов экипажа не нашли. Их поиски продолжили спасательные службы.

В пресс-службе добавили, что находятся на постоянной связи с семьями моряков и отслеживают операцию специалистов по поиску пропавших.

«Компания берет на себя расходы на лечение пострадавших и окажет помощь их семьям. Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. Следствию оказывается полное содействие», — заявили в рыболовецком колхозе.

Возгорание на судне произошло в пятницу, 25 сентября, в 30 километрах к востоку от мыса Ходжелайко, в районе мыса Поворотного.