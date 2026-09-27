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    Спасатели продолжают искать моряков с загоревшегося у Камчатки ярусолова «Триумф»

    Спасатели продолжают поиски моряков с загоревшегося судна «Триумф» у Камчатки

    ГУ МЧС по Камчатскому краю
    Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

    Пожар на ярусоловном судне «Триумф» вспыхнул 25 сентября у южного побережья Камчатки. По данным судовладельца, на борту в это время было 29 членов экипажа. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“».

    В компании подчеркнули, что находившиеся на ярусоловном судне покинули борт на спасательных плотах после возникновения пожара.

    "25 моряков, в том числе капитан, подняты на борт судна «Персей» и следуют в Петропавловск-Камчатский, пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в пресс-службе.

    Еще четырех членов экипажа не нашли. Их поиски продолжили спасательные службы.

    В пресс-службе добавили, что находятся на постоянной связи с семьями моряков и отслеживают операцию специалистов по поиску пропавших.

    «Компания берет на себя расходы на лечение пострадавших и окажет помощь их семьям. Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. Следствию оказывается полное содействие», — заявили в рыболовецком колхозе.

    Возгорание на судне произошло в пятницу, 25 сентября, в 30 километрах к востоку от мыса Ходжелайко, в районе мыса Поворотного.