Спасатели продолжают искать моряков с загоревшегося у Камчатки ярусолова «Триумф»
Спасатели продолжают поиски моряков с загоревшегося судна «Триумф» у Камчатки
Пожар на ярусоловном судне «Триумф» вспыхнул 25 сентября у южного побережья Камчатки. По данным судовладельца, на борту в это время было 29 членов экипажа. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Рыболовецкий колхоз „Восток-1“».
В компании подчеркнули, что находившиеся на ярусоловном судне покинули борт на спасательных плотах после возникновения пожара.
"25 моряков, в том числе капитан, подняты на борт судна «Персей» и следуют в Петропавловск-Камчатский, пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в пресс-службе.
Еще четырех членов экипажа не нашли. Их поиски продолжили спасательные службы.
В пресс-службе добавили, что находятся на постоянной связи с семьями моряков и отслеживают операцию специалистов по поиску пропавших.
«Компания берет на себя расходы на лечение пострадавших и окажет помощь их семьям. Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. Следствию оказывается полное содействие», — заявили в рыболовецком колхозе.
Возгорание на судне произошло в пятницу, 25 сентября, в 30 километрах к востоку от мыса Ходжелайко, в районе мыса Поворотного.