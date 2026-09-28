Грузовик насмерть сбил россиянку в Анталье

Гражданки России и Азербайджана погибли в Турции в ДТП. Об этом сообщило агентство Demirören Haber Ajansı .

Около 18:30 27 сентября грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на автобусную остановку. В результате аварии погибли стоявшие там 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя гражданка Азербайджана Алена Довгалева. Тела погибших доставили в Институт судебной медицины Антальи.

Водитель грузовика получил легкие травмы, ему оказали первую помощь и задержали. По факту ДТП начали расследование.

Ранее на Борском мосту в Нижегородской области фура въехала в трактор и спецтехнику. Водитель грузовика погиб, рабочий пострадал.