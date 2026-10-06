В Ростовской области при столкновении двух автомобилей погибли три человека, еще один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 6 октября в 16:46 на 137-м километре трассы, в Песчанокопском районе. Столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались навстречу друг другу: первый ехал в сторону Ростова-на-Дону, второй — в направлении Ставрополя.

«Водитель Volkswagen Polo 1985 года рождения и его пассажир 1962 года рождения, а также водитель Volvo XC60 1954 года рождения скончались на месте происшествия, пассажир автомобиля Volvo XC60 1954 года рождения получила телесные повреждения», — уточнила пресс-служба.

Следователям предстоит провести проверку и установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Томской области трех человек доставили в больницу после того, как автомобиль Ford на трассе сбил медведя и опрокинулся.