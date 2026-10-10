Бык проломил калитку и набросился на подростка в Оренбургской области

В Оренбургской области 14-летний подросток попал в больницу после нападения быка. Несовершеннолетний получил множественные травмы, сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ЧП произошло в поселке Целинном. Подросток выполнял хозяйственные работы возле сарая, когда бык проломил калитку стойла и напал на него. Животное нанесло мальчику рваные раны челюсти и левого бедра.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В сентябре в ЛНР домашний бык вырвался из стойла и накинулся на хозяйку, а затем добил копытами. От множественных ран грудной клетки и головы женщина умерла на месте.

До этого домашний бык убил своего хозяина во время вакцинации в хакасском селе Усть-Есь. Мужчину доставили на скорой в больницу, усилия врачей оказались тщетными.