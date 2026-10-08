В Подмосковье в лобовом ДТП погибли два человека

Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 22:10 7 октября в поселке Рылеево. По предварительным данным, водитель Chevrolet 2001 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

Еще двух пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — добавили в ведомстве.

Накануне в аварии в Кутузовском туннеле на западе Москвы погибла годовалая девочка. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие.