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    В Подмосковье в лобовом ДТП погибли два человека

    Фото: РИА «Новости»

    Два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

    Авария произошла около 22:10 7 октября в поселке Рылеево. По предварительным данным, водитель Chevrolet 2001 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

    Еще двух пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

    «По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — добавили в ведомстве.

    Накануне в аварии в Кутузовском туннеле на западе Москвы погибла годовалая девочка. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие.

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