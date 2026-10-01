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    Массовое ДТП с участием грузовика и пяти авто случилось во Владивостоке

    Пять автомобилей и грузовик столкнулись в районе улицы Шепеткова во Владивостоке 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

    Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с пятью машинами. Он двигался со стороны улицы Спиридонова, уточнили в ведомстве.

    «В результате аварии травмы получили шесть человек, им оказывается медицинская помощь», — добавили в прокуратуре.

    Ведомство проконтролирует установление обстоятельств случившегося, ход и рузультаты проверки по факту аварии.

    Ранее в Москве произошло ДТП с участием трех люксовых авто. Три человека пострадали. Авария случилась на улице Веерной.