В ДТП в Красноярске погиб один человек и трое пострадали. Столкнулись две иномарки — белый Nissan и черный BMW, сообщила Госавтоинспекция Красноярска в мессенджере «Макс» .

За рулем Nissan находился 32-летний водитель, немецким автомобилем управлял 23-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а двое пассажиров Nissan и пассажир BMW были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования», — сообщили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Накануне в Новосибирской области легковушка влетела в бетономешалку, погибли два человека. Пожилой водитель за рулем ВАЗ-2107 во время дождя на летней резине не справился с управлением и столкнулся с бетономешалкой.