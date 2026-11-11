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    В Казани ликвидировали открытое горение на складе утеплителя

    В Казани произошел пожар на складе утеплителя в промзоне на северо-восточной окраине. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба МЧС.

    Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по адресу улица Журналистов, дом 106 поступило в 09:50. К 10:24 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

    В тушении участвуют 41 человек и 13 единиц техники Казанского пожарно-спасательного гарнизона, включая шесть автоцистерн.

    «В 11:35 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

    Спасатели продолжают работу на объекте. В причинах происшествия разберутся дознаватели Госпожнадзора.

    Ранее в Уфе потушили пожар в жилом доме. Пострадали шесть человек, включая шестерых детей.

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