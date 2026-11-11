В Казани ликвидировали открытое горение на складе утеплителя

В Казани произошел пожар на складе утеплителя в промзоне на северо-восточной окраине. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по адресу улица Журналистов, дом 106 поступило в 09:50. К 10:24 пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.

В тушении участвуют 41 человек и 13 единиц техники Казанского пожарно-спасательного гарнизона, включая шесть автоцистерн.

«В 11:35 объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в ведомстве.

Спасатели продолжают работу на объекте. В причинах происшествия разберутся дознаватели Госпожнадзора.

Ранее в Уфе потушили пожар в жилом доме. Пострадали шесть человек, включая шестерых детей.