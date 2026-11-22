Кулемзин: следы химических веществ нашли на отравленных деньгах из Макеевки

Опасные химические вещества нашли специалисты на поддельных купюрах, которые потрогал отравившийся житель Макеевки. О результатах проведенной экспертизы сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин .

Он подчеркнул, что подобные находки представляют опасность для жизни и здоровья.

Мэр призвал горожан соблюдать особую бдительность и не трогать найденные на улицах купюры, мобильные телефоны или мелкую бытовую технику.

«Не трогайте и не поднимайте их. Сообщите о находке в компетентные службы. Пожалуйста, будьте внимательны и предупредите близких», — обратился Кулемзин к жителям.

О госпитализации нашедшего пятитысячную купюру на улице жителя Макеевки Минздрав Донецкой Народной Республики стало известно в воскресенье, 22 ноября. В ведомстве сообщили, что врачи диагностировали у пострадавшего отравление неустановленным веществом.