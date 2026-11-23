В результате крупного ДТП в Новосибирской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По ее данным, водитель 1952 года рождения за рулем ВАЗ-2107 во время дождя на летней резине не справился с управлением и столкнулся с бетономешалкой.

«В результате произошедшего водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ — мужчина 1969 года рождения — скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — отметили в пресс-службе.

Авария произошла в 05:50 по московскому времени на автодороге Куйбышев — Барабинск. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее смертельное ДТП с КамАЗом и фурой произошло в Тосненском районе Ленинградской области. На втором километре дороги к Федоровскому городскому поселению столкнулись два грузовика. В результате водитель КамАЗа скончался на месте, мужчина за рулем фуры Scania получил травмы.