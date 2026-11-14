Полиция задержала подозреваемого в убийстве самбиста Давудова в Махачкале
Подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова в Махачкале задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.
«Подозреваемый в убийстве Давудова задержан», — заявил собеседник агентства.
Задержанный — 23-летний житель Махачкалы.
Конфликт произошел в одном из банкетных залов Махачкалы. В ходе скандала на свадьбе один из посетителей ресторана выстрелил в мужчину. От полученных ранений пострадавший скончался. Следствие установило, что погибший — призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов.
Следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.
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