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    Полиция задержала подозреваемого в убийстве самбиста Давудова в Махачкале

    Фото: РИА «Новости»

    Подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова в Махачкале задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

    «Подозреваемый в убийстве Давудова задержан», — заявил собеседник агентства.

    Задержанный — 23-летний житель Махачкалы.

    Конфликт произошел в одном из банкетных залов Махачкалы. В ходе скандала на свадьбе один из посетителей ресторана выстрелил в мужчину. От полученных ранений пострадавший скончался. Следствие установило, что погибший — призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов.

    Следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.

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