Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минеральных Вод, сел в Анталье после сообщения о бомбе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

На борту Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89120 находились 65 пассажиров и четыре члена экипажа. Сигнал о взрывном устройстве экипаж подал вблизи пункта назначения, диспетчеры разрешили посадку.

Лайнер приземлился с соблюдением необходимых мер безопасности. Его отгонят для проверки на удаленную стоянку, пассажиров выведут и направят в отдельное помещение. Затем специалисты по взрывчатым веществам с собаками обследуют салон и багажное отделение лайнера.

Ранее в Волгограде пьяный дебошир грозил взорвать самолет. Его посадили под арест на шесть суток и возбудили уголовное дело.