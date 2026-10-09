Легковушка врезалась в грузовик после появления кабанов в Карелии
На 440-м километре трассы «Кола» водитель грузовика резко затормозил из-за кабанов на дороге. В него врезалась попутная легковая машина, пишет karelinform.ru.
Авария произошла утром 7 октября в Карелии. Кабаны выбежали на трассу, вынудив водителя грузовика экстренно тормозить.
На место приехали пожарные из поселка Мелиоративный. Они отключили аккумулятор автомобиля и оградили участок аварии.
Несмотря на серьезное столкновение, никто не пострадал. Об этом сообщили в Отряде противопожарной службы Прионежского района.
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