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    Легковушка врезалась в грузовик после появления кабанов в Карелии

    На 440-м километре трассы «Кола» водитель грузовика резко затормозил из-за кабанов на дороге. В него врезалась попутная легковая машина, пишет karelinform.ru.

    Авария произошла утром 7 октября в Карелии. Кабаны выбежали на трассу, вынудив водителя грузовика экстренно тормозить.

    На место приехали пожарные из поселка Мелиоративный. Они отключили аккумулятор автомобиля и оградили участок аварии.

    Несмотря на серьезное столкновение, никто не пострадал. Об этом сообщили в Отряде противопожарной службы Прионежского района.

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