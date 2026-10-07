Российский парапланерист разбился после взлета со скалы в Турции

Генконсульство в Анталье: российский парапланерист погиб от удара о скалу

Прибывший в Турцию для тренировок одиночного полета на параплане российский спортсмен Александр Кишенет погиб в районе Ликийской тропы в турецком городе Фетхие. Как сообщил телеканал CNN Türk , параплан упал практически сразу после взлета.

В экстренных службах заявили, что Кишенет поднялся на взлетную полосу скалы Бабадаг и после взлета сорвался вниз, упав с высоты 1900 метров. На место выехали поисково-спасательная группа жандармерии и бригада медиков.

Генконсульство России в Анталье в комментарии ТАСС сообщило, что соотечественник погиб после столкновения со скалой. Там пояснили, что получили эту информацию от экстренных служб Турции.

Представители дипмиссии добавили, что находятся на связи с компетентными органами Турции и представителями агентства ритуальных услуг. В ближайшее время дипломаты оформят документы для отправки тела россиянина на родину.

В начале июня в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии на параплане разбился 68-летний пенсионер из Москвы.

Как сообщили в республиканском главке СК, пожилой спортсмен отправился в самостоятельный полет. Криминалисты заявили, что намерены установить все обстоятельства гибели туриста.