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    Самолет приземлился на автодорогу в Ульяновской области

    Приволжская транспортная прокуратура
    Фото: Приволжская транспортная прокуратура/Telegram

    Легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

    Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

    «По предварительным данным, 1 октября 2026 года, в дневное  время в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу вблизи поселка Карсун», — уточнили в прокуратуре.

    Самолет и летчик не пострадали, обстоятельства случившегося устанавливаются. На место ЧП выехали ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

    Накануне чрезвычайное происшествие случилось на борту самолета Flydubai. 360.ru собрал подробности инцидента.

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