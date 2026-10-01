Самолет приземлился на автодорогу в Ульяновской области

Легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры .

Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

«По предварительным данным, 1 октября 2026 года, в дневное время в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу вблизи поселка Карсун», — уточнили в прокуратуре.

Самолет и летчик не пострадали, обстоятельства случившегося устанавливаются. На место ЧП выехали ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

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