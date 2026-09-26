Состояние пострадавших при пожаре на судне «Триумф» назвали тяжелым

Минздрав: двое пострадавших при пожаре на судне «Триумф» в тяжелом состоянии

Состояние двух членов экипажа горевшего у Камчатки судна «Триумф» медики оценивают как тяжелое. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения края.

Эти рыбаки получили отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей. Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Пожар на судне произошел вечером в пятницу. На борту находились 29 моряков. Спасти удалось 25 человек, четверых увезли в больницу, они в тяжелом состоянии.

Судьба еще четырех членов экипажа пока неизвестна, их поиски возобновят утром.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Они проверяют три версии: неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности экипажем и нарушение правил эксплуатации судна. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.