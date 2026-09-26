В Красноярском крае вспыхнула кровля торгового центра

Кровля торгового центра загорелась в городе Назарово Красноярского края. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

Возгорание случилось на кровле второго этажа здания. На месте работают 36 человек и семь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

«Работы продолжатся до полной ликвидации пожара, после чего дознаватель МЧС установит предварительную причину», — заявили в ведомстве.

Ранее в Стерлитамаке загорелся торгово-сервисный комплекс «Солнечный», жертвами стали четыре человека, еще 11 пострадали. Владельца объекта задержали по обвинению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также в причинении смерти по неосторожности.