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    Останки погибших рыбаков обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» у Камчатки

    Фото: РИА «Новости»

    Следователи и криминалисты провели осмотр сгоревшего у берегов Камчатки рыболовецкого судна «Триумф» и обнаружили останки погибших рыбаков. Об этом в телеграм-канале сообщил Восточный МСУТ СК РФ.

    «Проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. <…> Следствие рассматривает три основные версии произошедшего», — сообщили в Следственном комитете по региону.

    В СК предполагают, что судно могло загореться из-за неисправности судового электрооборудования, либо из-за нарушения членами экипажа правил пожарной безопасности или технической эксплуатации судна.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне. ЧП произошло в акватории Тихого океана у Восточного побережья полуострова Камчатка к востоку от мыса Ходжелайка. Из 29 членов экипажа спасти удалось 25 человек.

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