Останки погибших рыбаков обнаружили на сгоревшем судне «Триумф» у Камчатки

Следователи и криминалисты провели осмотр сгоревшего у берегов Камчатки рыболовецкого судна «Триумф» и обнаружили останки погибших рыбаков. Об этом в телеграм-канале сообщил Восточный МСУТ СК РФ.

«Проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. <…> Следствие рассматривает три основные версии произошедшего», — сообщили в Следственном комитете по региону.

В СК предполагают, что судно могло загореться из-за неисправности судового электрооборудования, либо из-за нарушения членами экипажа правил пожарной безопасности или технической эксплуатации судна.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне. ЧП произошло в акватории Тихого океана у Восточного побережья полуострова Камчатка к востоку от мыса Ходжелайка. Из 29 членов экипажа спасти удалось 25 человек.