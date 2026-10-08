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    Тело россиянина, погибшего в ДТП на Пхукете, отправили на родину

    Фото: РИА «Новости»

    Тело 32-летнего россиянина, который погиб в аварии с мотоциклом в Таиланде, отправили  на родину. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил генеральный консул России на Пхукете Егор Иванов.

    «Вчера тело россиянина, погибшего в ДТП в ночь с 4 на 5 октября, было отправлено на родину», — заявил он.

    До этого дипломат заявил, что Генконсульство помогает семье погибшего россиянина с возвращением тела в Россию.

    Смертельное ДТП произошло в ночь с 4 на 5 октября. На улице столкнулись два байка. В результате происшествия погиб один из мотоциклистов. Им оказался сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева — Асхабали. Он умер в больнице от полученных травм. Также в аварии погиб местный водитель.

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