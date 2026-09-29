Сегодня 15:06 Летело все — камни, кирпичи: главное о взрыве на заводе пиротехники в Кубринске Фото: 360.ru Происшествия

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На предприятии по производству петард в селе Кубринск Ярославской области 28 сентября прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Не обошлось без жертв и пострадавших. Подробности — в материале 360.ru.

Обстоятельства ЧП в Кубринске Пожар произошел на пиротехническом заводе на Парковой улице. Пламя охватило два здания, к тушению привлекли более 100 человек и 40 единиц техники. Спасателям удалось справиться с возгоранием. Помещения предприятия получили повреждения. Взрывом также выбило стекла в жилых домах. В Кубринске после пожара пропало энергоснабжение, позже его восстановили. Местные жители сначала услышали громкие хлопки, затем увидели огонь. Из расположенного рядом Кубринского центра развития ребенка эвакуировали 42 человека, из них 40 детей и двое взрослых, сообщил 1yar.tv.

Фото: прокуратура Ярославской области / Telegram

Число жертв при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске В результате ЧП погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Ее госпитализировали в ярославскую больницу имени Соловьева. Также в результате пожара погибла жительница села, не работавшая на предприятии. Все жертвы были россиянами. По факту случившегося следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Криминалисты начали осмотр места ЧП, прокуратура организовала проверку. Правоохранители задержали директора завода. Следователи назначили проведение генетической экспертизы тел погибших. Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности. Последний раз МЧС проводило проверку 26 ноября 2024 года. Инспекция объявляла предприятию предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции.

Владелец завода — ООО «Салют Юг», зарегистрированное в Ставропольском крае. Оно имеет лицензию на выпуск пиротехники, но основным видом деятельности является оптовая торговля промышленными химикатами. В 2023 году предприятие, где случился пожар, пытались признать банкротом по иску налоговой инспекции. В декабре того же года поступило ходатайство об остановлении заявления о банкротстве «Салют Юг» без движения, так как компания выплатила большую часть задолженности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту ЧП в Ярославской области в центральный аппарат ведомства.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Что рассказали о пожаре жители Кубринска В социальных сетях появились кадры первых секунд взрыва и пожара на заводе. На видео запечатлели мощный столб густого дыма, который поднялся над перелеском. Бывшая сотрудница предприятия рассказала РЕН ТВ о тяжелой ситуации на производстве — по ее словам, там было грязно, наблюдались постоянные скачки напряжения, сами помещения были засыпаны компонентами пиротехники. «Я захожу, смотрю и понимаю, что это небезопасно», — заявила женщина. Она также пожаловалась, что осадок пороха негативно сказывался на здоровье — из носа часто шла кровь.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Жители Кубринска еще до ЧП опасались взрыва и пожара. Они рассказали «Известиям», что давно жаловались властям. «Мало ли что, может взрыв быть», — отметила жительница Надежда. По ее словам, взрывная волна выбила стекла в квартирах и подъездах жилых домов.

Очевидец пожара, находившийся в тот момент в двух километрах от пиротехнического завода под Ярославлем, рассказал РЕН ТВ, как раскурочило его жилье: мужчина отправился на прогулку с семьей в лес, а по возвращении обнаружил, что внутри квартиры все вещи и мебель разбиты.

Фото: РИА «Новости»

«Думала, это землетрясение, потому что люстра закачалась, посуда заскрипела. Ребенок испугался. Мы выбежали на улицу, а тут все летит — камни, кирпичи. Мы не ночевали дома, боялись второй волны. Ушли к друзьям», — поделилась в беседе с телеканалом «ЯПервый» одна из жительниц села. Другая собеседница журналистов отметила, что ее дом весь трясся.

Жалко всех: у всех семьи, дети. Люди пошли работать и не вернулись.

В комментариях к посвященным ЧП материалам пользователи признавались, что со страхом осознают произошедшее. «Унесло 14 ни в чем не повинных жизней. Страшно. Пусть разбираются в причинах, и все виновные получат максимально за все нарушения по правилам безопасности. Это кошмар, не представляю, как сейчас родным», — сказала читательница 76.ru. Люди отметили работу специалистов и напомнили, что пиротехника воспламеняется очень быстро.

Спасатели прибыли на место, но тут уже оставалось только тела искать. Конечно, это же пиротехника, все быстро воспламеняется. Сто человек работали над помощью. Слава богу, пожар удалось быстро локализовать, и он не перекинулся дальше.