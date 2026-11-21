В Уганде крокодил растерзал 48-летнего Бьямунгу Ндавабу, напав, когда он пытался набрать воды в озере Виктория. Об этом сообщило издание Monitor .

Ндавабу ранее жил в лагере для беженцев, но потом переехал на остров, чтобы заняться фермерством. Рептилия напала на него вечером в среду, 18 ноября.

Жена погибшего Магрет Шукулу рассказала, что в тот день плохо себя чувствовала. Муж вызвался сам сходить за водой с канистрой, чтобы помочь ей.

«Однако к семи вечера он так и не вернулся. Я пошла к соседу и попросила его проводить меня до берега озера, но когда мы пришли, то нашли только его резиновый сапог и накидку», — сказала она.

Председатель деревни Лвамаюба Джон Сентонго рассказал, что отправившиеся на поиски Ндавабу жители нашли в воде часть его останков. Он также связал нападения крокодилов на людей с тем, что у них нет безопасных источников воды.

Ранее рыбаки в Ташкенте нашли нильского крокодила небольшого размера в одном из городских каналов.