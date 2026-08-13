В Малайзии крокодил утащил пожилую женщину из лодки на глазах у ее дочери

В малайзийском штате Саравак крокодил утащил 78-летнюю Самбай Анггу, когда она вместе с дочерью собирала речных улиток. Об этом сообщило издание Malay Mail .

«Женщина погибла после того, как была унесена крокодилом с лодки, когда вместе с дочерью искала речных улиток недалеко от Джамбатан Суай в Бату-Ниах, Мири, во вторник», — уточнили в материале.

Погибшая вместе с 31-летней дочерью искала улиток в притоке реки Сунгай-Суай. Ее дочь в момент нападения крокодила находилась в воде примерно в метре от лодки.

Хищник оттащил жертву примерно на 10 метров и отпустил после того, как его окружили жители деревни. Тело женщины вытащили из воды и отнесли на ближайший причал.

Ранее в Индии крокодил атаковал женщину, которая на рассвете подошла к затопленному берегу реки, чтобы умыться. На причале от нее остались только тапочки, мыло, телефон и карманный фонарь.