В США триатлонист отбился в воде от аллигатора, выдавив ему пальцем глаз

В американском штате Южная Каролина 31-летний тренер по триатлону Джонатан Бруни подвергся нападению аллигатора во время утреннего тренировочного заплыва на реке Саванна. Об этом сообщил телеканал WRDW .

Бруни приехал с несколькими спортсменами к реке, чтобы с группой проплыть трассу IRONMAN. Атлеты не увидели в воде ничего подозрительного, но через 900 метров заплыва ситуация изменилась. Один из спортсменов заметил на берегу аллигатора и свернул в сторону.

Плывший в первой группе Бруни через несколько секунд почувствовал сильный удар в бок и решил, что это бревно. Но потом ощутил боль в руке, в которую вцепился двухметровый аллигатор. По его словам, он спасся благодаря инстинктам и тренировке.

«Я просто знал, что должен ориентироваться на глаза. Я положил руку ему на морду, поднял ее и ткнул большим пальцем в глазное яблоко, и он отпустил меня», — рассказал атлет.

Медики рассказали, что укус повредил в основном кожу и жировую ткань, но не мышцы.

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