Юрист Ярмуш объяснила, каких экзотических животных нельзя содержать дома

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила: животных из запретного перечня нельзя ни держать дома, ни выгуливать. Для остальных экзотических питомцев действуют общие правила выгула, сообщает RT .

Правительство России в 2025 году составило перечень животных, которых нельзя содержать дома. В него входят большие кошки, медведи, волки, ядовитые и крупные змеи, крокодилы и другие животные. Ярмуш отметила, что о владельцах, нарушающих запрет, нужно сообщать в компетентные органы.

Выгул экзотических питомцев, которые не входят в перечень, должен соответствовать федеральному закону об ответственном обращении с животными. Адвокат напомнила, что любое животное на прогулке не должно проявлять агрессию и причинять вред людям или другим животным.

Для обращения в компетентные органы необходимо собрать доказательства нарушений. При антисанитарии Ярмуш посоветовала вызвать представителя управляющей компании для составления акта. Выгул питомца можно фиксировать на видео.

По словам адвоката, граждане могут направить заявление в Росприроднадзор или прокуратуру, которая должна проверить соблюдение закона. Крайняя мера — обращение в суд.