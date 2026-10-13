360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Ярмуш объяснила, каких экзотических животных нельзя содержать дома

    Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш пояснила: животных из запретного перечня нельзя ни держать дома, ни выгуливать. Для остальных экзотических питомцев действуют общие правила выгула, сообщает RT.

    Правительство России в 2025 году составило перечень животных, которых нельзя содержать дома. В него входят большие кошки, медведи, волки, ядовитые и крупные змеи, крокодилы и другие животные. Ярмуш отметила, что о владельцах, нарушающих запрет, нужно сообщать в компетентные органы.

    Выгул экзотических питомцев, которые не входят в перечень, должен соответствовать федеральному закону об ответственном обращении с животными. Адвокат напомнила, что любое животное на прогулке не должно проявлять агрессию и причинять вред людям или другим животным.

    Для обращения в компетентные органы необходимо собрать доказательства нарушений. При антисанитарии Ярмуш посоветовала вызвать представителя управляющей компании для составления акта. Выгул питомца можно фиксировать на видео.

    По словам адвоката, граждане могут направить заявление в Росприроднадзор или прокуратуру, которая должна проверить соблюдение закона. Крайняя мера — обращение в суд.

    Читайте также

    Названо самое уютное место на МКС

    Системы оповещения населения проверят по всей России 9 октября

    Россиян предупредили о ближайшем сокращенном рабочем дне

    Стало известно, когда россиян ждет короткая рабочая неделя

    Космонавт опроверг миф о психологическом подборе экипажей

    Роскосмос

    На улицы высыпали «каштанки». Что за мода такая

    Российские школьники выступят на олимпиаде по физике в Самарканде

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Ни туда, ни сюда». Найден способ сделать майские праздники непрерывными

    В правительстве рассказали о новом пакете мер против кибермошенников

    В Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей

    В Госдуме предложили сделать музеи для школьников бесплатными во время каникул

    Демограф заявил, что 13 ноября не будет «Судного дня»

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru