Сбежавшую от хозяйки обезьяну спасли в Калуге

В Калуге волонтеры и МЧС спасли сбежавшую обезьяну. Животное забралось на дерево и не поддавалось на хитрости ловцов. Подробности рассказала 360.ru создатель и руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

«Обезьяна сбежала или была выброшена, по словам соседей. Нас вызвали МЧС, как и всегда. В ловушки обезьяна не пошла, хотя хотела есть и приманку видела. Появилась владелица в состоянии алкогольного опьянения, которая устроила дебош и драку. Однако обезьяна к ней пошла», — поделилась Матюшина.

Глава центра реабилитации напомнила, что обезьяны входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах и домах.

«Подобные случаи не редкость, экзотов может купить любой у торговцев. Закон вроде есть, но его как бы и нет», — посетовала руководитель организации.

Она добавила, что животные убегают по разным причинам. Чаще всего из-за страха или любопытства. Также часто убегают из-за недосмотра хозяев.

«Хуже, когда реально выбрасывают в окна, уносят в переносках в лес, перематывают коробки скотчем, вывозят в лес и бросают — типа дикий, выживай или сдохни», — поделилась Матюшина.

Глава ЦРДЖ добавила, что за 25 лет работы Центра подобных случаев было много. В области ловили сервалов, каракалов, леопарда и даже крокодила.

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