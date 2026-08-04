Монстр выскочил из воды. Речной людоед утащил женщину в Индии и оставил только тапочки

Женщина погибла после нападения крокодила в Индии

Огромный крокодил утащил под воду 46-летнюю женщину в Индии. Она пришла к затопленному берегу реки на рассвете, чтобы умыться, о деталях происшествия сообщила местная газета Pragativadi .

Женщина жила в деревне Дамдарпатана, округ Кендрапара, где уже неделю идут проливные дожди. Ее опознали как Сучитру Дас. Предположительно, в предрассветных сумерках она не увидела поджидавшего в воде крокодила.

О случившемся близкие узнали по брошенным на берегу личным вещам. На причале полиция и родственники обнаружили розовые тапочки погибшей, карманный фонарь, кусок мыла и сотовый телефон.

К месту происшествия сразу направились спасательные отряды противопожарной службы из соседнего города Паттамундаи. Специалисты начали масштабную поисковую операцию в акватории, однако обнаружить тело до сих пор не удалось.

Жители Дамдарпатана заявили, что дикие звери постоянно нападают на их деревню. Сельчане неоднократно отправляли жалобы в департамент лесного хозяйства, однако чиновники отказались не приняли мер безопасности.

Округ Кендрапара в индийском штате Одиша регулярно страдает от масштабных муссонных наводнений. Крупные гребнистые крокодилы заплывают сюда из ближайшего национального парка и часто нападают на людей.

Ранее в Австралии крокодил напал на спящего на пляже мужчину.