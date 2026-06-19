Британец бросил незнакомого трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

В Великобритании мужчина бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Кембриджшир.

Ребенка обнаружили в вольере с крокодилами в ресторане Johnson’s of Old Hurst в Хантингдоншире. Его доставили в больницу с серьезными травмами. Состояние пострадавшего критическое, но стабильное.

Полиция арестовала 30-летнего жителя Норфолка. По какой причине он сбросил мальчика в вольер, неизвестно.

«Мы не считаем, что арестованный мужчина и ребенок были знакомы друг с другом. В больнице сотрудники полиции оказывают поддержку семье мальчика», — сообщил Детектив-инспектор Верити Макканн.

Ранее в Ташкентском зоопарке женщина бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведями. Хищник не тронул девочку.