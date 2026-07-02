В Мексике мэр обручился с самкой крокодила ради дождя и урожая

В мексиканском штате Оахака мэр города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес Пенья заключил символический брак с самкой каймана. Об этом сообщила местная газета Pagina3 .

Древний ритуал, которому уже более 500 лет, ежегодно соединяет две коренные культуры региона. Перед церемонией рептилию, которую в общине называют маленькой принцессой, наряжают в традиционное платье, а пасть перевязывают веревкой.

Каймана проносят по улицам, а жители оставляют подношения в знак просьбы о дождях, урожае и удачной рыбалке. По словам представителя народа хуаве, цель обряда — обеспечить баланс между человеком и природой.

На главной площади разыграли символический торг, после чего «молодожены» станцевали и скрепили союз поцелуем.

Праздник длится несколько дней и завершается ярмаркой. Местные власти подчеркивают, что это живая связь с предками. В этом году невесту назвали в честь двух мексиканских актрис.

Год назад в городе провели такую же церемонию.