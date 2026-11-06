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    Крокодилы вышли на затопленные улицы Флориды после шторма

    Наводнение во Флориде вынесло крокодилов к жилым домам

    После сильного шторма и проливных дождей во Флориде крокодилы стали появляться возле жилых домов. Местные жители публикуют в социальных сетях видео с рептилиями, плавающими в затопленных районах.

    Одну из них удалось поймать необычным способом. Животное сначала накрыли пледом, а затем специалисты зафиксировали его сетями.

    Причиной появления крокодилов в жилых кварталах стало масштабное наводнение на восточном побережье штата. По данным Fox Weather, за три дня в Малабаре выпало около 73,5 сантиметра осадков, а в Палм-Бей — 71,4 сантиметра.

    Паводок затопил дороги и жилые районы, повредил водопроводные сети. В четырех округах закрыли школы.

    Коммунальные службы очищают водостоки и восстанавливают дорожную инфраструктуру, однако высокая вода затрудняет доступ техники к поврежденным участкам. Жертвами шторма стали два человека.

    Ранее Индию накрыл тропический циклон «Арнаб», погибли шесть человек.

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