Крокодил утащил туриста прямо с пляжа перед отелем в Мексике

На популярном курорте в Пуэрто-Вальярте в Мексике произошло нападение крокодила. Хищник утащил 28-летнего туриста с пляжа в море, сообщил телеканал ABC News .

Мужчина отдыхал на пляже перед отелем Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa, когда на него напал крокодил. Зверь утянул туриста в море. Его останки нашли на следующий день в 300 метрах от берега.

Администрация отеля заявила, что на территории имелись предупреждающие таблички об опасности нападения крокодилов и красные флаги. Местные службы вели ночное патрулирование.

«Все это было и остается надлежащим образом организовано», — заявила пресс-служба.

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