Коммунальщики нашли тело четвертого погибшего при взрыве насосной станции в Волгограде

СК: количество погибших при взрыве КНС в Волгограде увеличилось до четырех

Тело еще одного погибшего при взрыве насосной станции в Волгограде обнаружили при раскопке места ЧП. Об этом Следственный комитет региона сообщил РИА «Новости» .

«Найдено тело еще одного рабочего», — сообщили в СК.

Сразу после взрыва извлекли тела двух погибших. Позже обнаружили тело третьего рабочего. Ранее власти региона сообщали, что под завалами могут оставаться еще три человека. Поиск осложнялся тем, что под руинами мог скопиться газ. Одного из погибших коммунальщики обнаружили в четверг.

Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС. Рядом стоящие здания получили серьезные повреждения.