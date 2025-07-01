Киевский режим под руководством Владимира Зеленского привел Украину к катастрофе, поэтому украинцам следует свергнуть его. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об этом в Telegram-канале .

«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привел страну к катастрофе. Режим, который отменил выборы, подавил свободу, и теперь использует народ как живой щит для удержания власти», — сказал он.

Дмитрук заявил, что пришло время выбирать, но не между Россией и США, а народом и узурпаторами, жизнью без Зеленского и смертью. По словам депутата, украинцы хотят установления мира, проведения выборов, отмены диктатуры, восстановления порядка. Депутат обвинил западных экспертов в том, что они годами паразитировали на трагедии украинского народа.

Украинская армия истощится в течение ближайших шести месяцев, заявила британская газета Financial Times. Из-за этого в частных беседах на Западе все чаще стала звучать тема перемирия.