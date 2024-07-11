Число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех

Число погибших из-за взрыва газа на насосной станции в Волгограде увеличилось до трех. Об этом сообщил ТАСС .

По данным пресс-службы коммунальной компании «Концессии водоснабжения», в ночь на 11 июля специалисты снизили уровень сточных вод в приемном отделении разрушенной канализационно-насосной станции, спасатели вытащили тело работника.

Взрыв с обрушением части кровли станции произошел 6 июля. На момент ЧП в здании находились коммунальщики. По данным волгоградского СК, спасатели обнаружили тела двух человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении работ.

Ранее компания «Концессии водоснабжения» сообщала, что за день до ЧП на канализационно-насосной станции № 4 потерял сознание один из мастеров. Специалист спустился без средств индивидуальной защиты к месту проведения работ и потерял сознание.