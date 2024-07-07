Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС в Волгограде

Бочаров: после взрыва газа электроподстанция в Волгограде рядом с КНС разрушена

В результате взрыва на канализационно-насосной станции в Волгограде рядом стоящие здания получили серьезные повреждения. Обеспечивавшую работу КНС электроподстанцию разрушило полностью, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров обсудил ликвидацию последствий ЧП и проведение восстановительных работ на заседании оперативного штаба.

«Полностью разрушена электроподстанция, обеспечивающая работу КНС. <…> Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений», — подчеркнул он.

Бочаров напомнил, что взрыв на насосной станции № 4 в Красноармейском районе города прогремел 6 июля. Железобетонные перекрытия здания рухнули, насосное и технологическое оборудование повредило.

Предварительной причиной случившегося уже назвали нарушение правил техники безопасности при ремонтных работах. Два человека погибли — их личности удалось установить, еще трое пострадали.