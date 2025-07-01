Русский язык запретили в магазинах Киева

В Киеве запретили говорить по-русски в магазинах. Местная жительница сообщила об этом РИА «Новости» .

«В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают. Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку», — сказала она.

Это не первый подобный случай. Ранее скандал на языковой почве разгорелся в Одессе. «Известия» сообщили, что женщина плюнула в таксиста за замечание на русском языке. Он отказался выполнить заказ из-за того, что пассажирка не указала, что поедет с ребенком.

Минобразования Украины одобрило запрет на использование русского языка в школах. Кандидат в уполномоченные по защите государственного языка Александр Завальский призвал решить языковой вопрос без кардинальных мер и чрезмерной огласки.